В російському Приамур'ї впав цивільний вертоліт: що сталося з його екіпажем

Попри те, що на борту вертольота був маяк, його досі не спромоглися знайти

В Росії 17 вересня впав цивільний вертоліт Robinson R66. Зазначається, що він зазнав аварії у Зейському районі російського регіону Приамур'я, на борту машини було троє росіян.

Про це повідомила російська пропаганда із посиланням на Приамурське управління міністерства надзвичайних ситуацій. Відомо, що під час незареєстрованого польоту у вертольота спрацював аварійний маяк.

При цьому, попри наявність маяка вертоліт досі не можуть знайти. Доля зниклих разом із ним росіян невідома, їх шукають. Хто саме перебував на борту машини, також невідомо.

Robinson R66 — це легкий багатоцільовий п'ятимісний комерційний вертоліт виробництва компанії Robinson Helicopter з США. Вважається доволі надійною машиною, використовується виключно у цивільних цілях, може нести трьох осіб – двох пілотів та пасажира. Коштує від 940 тисяч доларів. У Росії має доволі велику популярність серед чиновників, політиків та забезпечених людей.

Нагадаємо, на початку вересня у Підмосков'ї сталася авіакатастрофа за участю транспортного літака. Інцидент трапився поблизу спортивного аеродрому в селищі Ватуліно Рузького округу Московської області.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни солідно витратяться на новий вітчизняний "кукурудзник". Вони хотіли замінити радянський Ан-2, бо для його ремонту не вистачає деталей.