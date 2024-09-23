Польські, литовські та латвійські компанії могли постачати в Україну російські гази для виготовлення палива та олив

Розглядається питання направлення матеріалів до СБУ

Юридичні особи, зареєстровані на території Польщі, Литви та Латвії, могли постачати на територію України скраплені та зріджені гази російського походження. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розслідує можливі факти порушення законодавства України про заборону ввезення на митну територію нашої країни в режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Такі дані містяться у звіті ТСК ВР з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо експорту, імпорту товарів, країною походження або країною призначення яких є Російська Федерація. Серед іноземних юридичних осіб – експортерів, або відправників з максимально високим ступенем ризику використання газів, нафтових, інших вуглеводнів в газоподібному стані скраплених, зріджених), а також бутану та ізобутану російського походження за період 2023 – 2024 років компанії з країн-союзниць України.

Зокрема до списку увійшли:

7 юридичних осіб, зареєстрованих в Республіці Польща;

по 2 юридичні особи, зареєстровані в Литовській Республіці та Латвійській Республіці

Розглядається питання направлення до Служби безпеки України інформації та матеріалів щодо поставок в Україну російських газів іноземними компаніями. Додатково Комісією вирішується питання, щодо ініціювання внесення Верховною Радою України на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозицій щодо застосування санкцій до окремих іноземних імпортерів газів нафтових, інших вуглеводнів, бутану та ізобутану російського походження.

Як повідомляв "Телеграф", Харківський завод Autoenterprise, який тісно пов’язаний із народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Куницьким (раніше блогер ZPSanek), постачав зарядні станції для тимчасово окупованого Криму. Постачання розпочалося ще як мінімум з 2016 року і, що важливо, у холдингу знали для кого саме збирають станції.