У Бразилії дирижабль звалився на житловий квартал: футбольний клуб на весь світ прорекламував матч (відео)

Рекламна акція ледь не перетворилася на трагедію

Бразильський футбольний клуб "Сан-Паулу" прославився на весь світ через свою рекламну акцію перед матчем 1/4 фіналу Кубка Лібертадорес проти "Ботафого". Команда орендувала дирижабль, який під час польоту звалився на житловий квартал.

Про це повідомляє Daily Mail. Момент падіння зафільмували десятки свідків, які виклали відео в мережу.

На кадрах видно, що дирижабль із символікою клубу на великій швидкості падає на дахи житлових будинків. За інформацією футбольного клубу ніхто серйозно не постраждав. "Сан-Паулу" надасть підтримку екіпажу дирижабля та постраждалим.

До речі, матч "Сан-Паулу" — "Ботафого" завершився внічию (1:1), а в серії пенальті гості були точнішими (4:5). Таким чином, у півфінал Кубка Лібертадорес пробився "Ботафого".

Додамо, що "Сан-Паулу" орендував дирижабль вдруге. Раніше це сталося у 2023 році перед фіналом Кубка Бразилії, у якому ця команда здобула перемогу.

Нагадаємо, в Росії назвали рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо Ізраїлю "політикою подвійних стандартів". Напередодні з’явилася інформація, що Ізраїль не відсторонять від міжнародних змагань після запиту Палестинської футбольної асоціації.