Росіян масово вигнали із великої міжнародної IT-компанії: безробітними стали десятки, а може й сотні

Йдеться про десятки співробітників

Велика міжнародна IT-компанія ABBYY провела масове звільнення росіян. Свої посади втратили громадяни РФ в офісах у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.

Про це повідомляє "Настоящее время". Журналісти посилаються на посаду колишньої співробітниці кіпрського офісу компанії в соцмережі "X", а також на власні джерела.

Так, за даними користувача "X" під ніком "справжній Нізовцев", йдеться про десятки, а можливо і сотні випадків звільнення. Стверджується, що причиною цього стала наявність російського паспорта у співробітників.

Джерело "Настоящего времени", яке працювало в сербському офісі ABBYY, на умовах анонімності підтвердило журналістам факт звільнень.

"У неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде – відключено чат, Мandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та розділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", – розповів він.

За його словами, на зустрічі було близько ста чоловік, а потім аналогічні зустрічі провели для російських співробітників офісів в Угорщині та на Кіпрі. Він також стверджує, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, проте поки що невідомо, що з ними буде далі.

"Думаю, одна з причин у тому, що наші клієнти – великі американські компанії, і ми працюємо з їхніми документами. Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення", – додав співрозмовник.

Для довідки: ABBYY — це міжнародна компанія-розробник програмних продуктів у галузі обробки та потокового введення документів (ABBYY FlexiCapture, ABBYY Vantage), аналізу бізнес-процесів (ABBYY Timeline) та оптичного розпізнавання символів (ABBYY FineReader). Вона заснована уродженцем Єревану, випускником МФТІ Давидом Яном. Штаб-квартира компанії знаходиться в США, а регіональні офіси у багатьох куточках планети.

Як повідомлялося раніше, транснаціональна американська корпорація PepsiCo не лише продовжує бізнес у РФ, а й активно вкладається у країну-агресора.