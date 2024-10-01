Россиян массово выгнали из крупной международной IT-компании: безработными стали десятки, а может и сотни

Речь идет о десятках сотрудников

Крупная международная IT-компания ABBYY провела массовое увольнения россиян. Свои должности потеряли граждане РФ в офисах в Сербии, Венгрии и на Кипре.

Об этом сообщает "Настоящее время". Журналисты ссылаются на пост бывшая сотрудница кипрского офиса компании в соцсети "X", а также на собственные источники.

Так, по данным пользователя "X" под ником "настоящий Низовцев", речь идет о десятках, а возможно и сотнях случаев увольнения. Утверждается, что причиной этому стало именно наличие российского паспорта у сотрудников.

Источник "Настоящего времени", который работал в сербском офисе ABBYY, на условиях анонимности подтвердил журналистам факт увольнений.

"В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В целом я догадался, к чему все идет – отключен чат, Мandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что "мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше", что-то про трансформацию и разделение и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре", – рассказал он.

По его словам, на встрече присутствовало около ста человек, а потом аналогичные встречи провели для российских сотрудников офисов в Венгрии и на Кипре. Он также утверждает, что уволили только россиян, остальные сотрудники еще работают, однако пока неизвестно, что с ними будет дальше.

"Думаю, одна из причин в том, что наши клиенты – крупные американские компании, и мы работаем с их документами. Вероятно, они были недовольны тем, что к их информации могут получить доступ россияне. Но это мое предположение", – добавил собеседник.

Для справки: ABBYY — это международная компания-разработчик программных продуктов в области обработки и потокового ввода документов (ABBYY FlexiCapture, ABBYY Vantage), анализа бизнес-процессов (ABBYY Timeline) и оптического распознавания символов (ABBYY FineReader). Она основана у уроженцем Еревана, выпускником МФТИ Давидом Яном. Штаб-квартира компании находится в США, а региональные офисы во многих уголках планеты.

Как сообщалось ранее, транснациональная американская корпорация PepsiCo не только продолжает бизнес в РФ, но и активно вкладывается в страну-агрессора.