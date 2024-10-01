Проблеми по всьому світу: у Telegram масштабний збій, що відомо

Проблеми і на ПК, і в мобільній версії

У популярному месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження контенту.

Зокрема, погано завантажуються як медіафайли, так і звичайні повідомлення. Про це повідомляють користувачі в Україні. За даними ресурсу Downdetector, проблема з’явилась після сьомої вечора. "Повідомлення користувачів вказують на можливі проблеми в Telegram", — йдеться у підписі.

За даними серверу, проблеми спостерігаються також і в інших країнах, не лише в Україні. Та відомо, що вони є не у всіх користувачів. Є дані, що збій зачепив користувачів не лише мобільної версії, але й десктопної (ПК). Та масштаби його поки що достеменно не відомі.

Наразі команда месенджера ніяк не прокоментувала цю інформацію. Офіційних даних про збій, або, можливо, хакерську атаку, не було.

Це уже не перший збій популярного месенджера за останній час. 10 вересня користувачі скаржились на відсутність зв’язку із сервером. Близько 70% користувачів не могли зайти у месенджер. Та за кілька годин проблеми зникли.

Раніше "Телеграф" писав, що у Windows стався новий масштабний збій. Користувачі побачили синій екран "смерті".