Telegram "упал" во всем мире на час: что сейчас известно

В настоящее время приложение работает в прежнем режиме

В работе популярной соцсети Telegram произошел массовый сбой по всему миру. Пользователи из разных стран не могли отправлять и получать сообщения, а также совершать звонки через мессенджер.

Проблемы в работе были зафиксированы примерно в 14:00 по киевскому времени. Около 15:00 соцсеть начала работать в прежнем режиме. Об этом сообщает "Телеграф".

Данная информация о сбое также зафиксирована на сайте Downdetector. Там указано, что за первые 15 минут сбоя пришло порядка 800 жалоб.

Пользователи отметили, что не могут воспользоваться приложением ни на телефоне, ни на компьютере.

Украинцы в соцсетях пишут, что у некоторых приложение вовсе не открывалось и не было возможности отправить сообщения. Другие говорят, что Telegram работал, но очень медленно.

Отметим, что в настоящее время официальных сообщений о том, что случилось с приложением с 14:00 до 15:00 нет.

Сейчас Телеграм работает в прежнем режиме. Пользователям доходят сообщения с опозданием, которые были отправлены им во время сбоя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобный сбой в работе приложения случился 1 октября. Тогда пользователи также пожаловались на медленную работу приложения.