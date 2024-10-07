Зняла фільм за бюджетні гроші Канади: проти режисера "Росіяни на війні" порушили кримінальну справу

Раніше Трофімова знімала проєкти для Russia Today

СБУ порушила кримінальну справу стосовно режисера фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової, яку звинувачують у незаконному перетині державного кордону України та виправданні російської агресії.

Скандальну картину, в якій російські окупанти виглядають звичайними людьми, авторка знімала на гроші канадських платників податків. Про це розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисера фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової.

Трофімова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофімова проживає в Канаді та зняла матеріал коштом платників податків Канади", – йдеться в повідомленні.

Також нардеп зазначив, що минулого тижня парламентський комітет Канади з національної безпеки визнав, що держава не може фінансувати такі стрічки. Крім того, канадські парламентарі обговорили погрози, які несе російська дезінформація.

"Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової.

Сьогодні дізнався, що на моє звернення Служба безпеки оперативно (за що велика подяка) розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдання та визнання правомірної російської агресії)", – написав Юрчишин.

Хто така Трофімова і чому українці та канадці обурені

"Росіяни на війні" — канадсько-французький документальний фільм 2024 року, знятий канадським режисером російського походження Анастасією Трофімовою.

Понад десять років вона працювала в медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, на Близькому Сході та в Росії. Цікаво, що Трофімова створила цілу низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм, вперше показаний поза конкурсною програмою на Венеціанському фестивалі, зображує російських солдатів, що воюють на передовій на окупованих територіях України, та мирних жителів, які ховають своїх чоловіків під час українсько-російської війни, та підтримують російську агресію.

Автор цинічно не показує руйнування та жертви, які завдають росіяни українцям, ніби цього не відбувається насправді. Крім того, один із героїв стрічки відкрито заперечує, що ЗС РФ скоюють воєнні злочини, і це є меседжем Трофімової, яка каже, що під час зйомок не бачила нічого такого.

Фільм викликав широке обурення як в українсько-канадській громаді, так і в Україні як приклад просування лише трохи замаскованої російської пропаганди як спосіб відмивання репутації солдатів-окупантів.

Нагадаємо, роки існування Радянського союзу огорнуті не лише купою дивних стереотипів, а й суворою цензурою на мистецтво, кіно та твори. "Телеграф" розповів про три українські фільми, які заборонили в СРСР.