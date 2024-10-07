Сняла фильм за бюджетные деньги Канады: против режиссера "Русские на войне" возбудили уголовное дело

Раньше Трофимова снимала проекты для Russia Today

СБУ завела уголовное дело в отношении режиссера фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой, которую обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и оправдании российской агрессии.

Скандальную картину, в которой российские оккупанты выглядят обычными людьми, автор снимала на деньги канадских налогоплательщиков. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по делу режиссера фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой.

Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских оккупантов подают с человеческим лицом. Трофимова проживает в Канаде и сняла материал на средства налогоплательщиков Канады", – говорится в сообщении.

Также нардеп отметил, что на прошлой неделе парламентский комитет Канады по нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие ленты. Кроме того, канадские парламентарии обсудили угрозы, которые несет российская дезинформация.

"Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского Закона. И именно Украина должна первой возбудить дело Трофимовой.

Сегодня узнал, что по моему обращению Служба безопасности оперативно (за что большое спасибо) начала досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии)", – написал Юрчишин.

Кто такая Трофимова и почему украинцы и канадцы возмущены

"Русские на войне" — канадско-французский документальный фильм 2024 года, снятый канадским режиссером русского происхождения Анастасией Трофимовой.

Более 10 лет она работала в медиа и участвовала в различных документальных проектах в Канаде, на Балканах, на Ближнем Востоке и в России. Примечательно, что Трофимова создала целый ряд документальных фильмов для российского пропагандистского медиа Russia Today.

Фильм, впервые показанный вне конкурсной программы на Венецианском фестивале, изображает русских солдат, воюющих на передовой на оккупированных территориях Украины, и мирных жителей, которые хоронят своих мужчин во время украинско-российской войны, и поддерживают российскую агрессию.

Автор цинично не показывает разрушения и жертвы, которые наносят россияне украинцам, словно этого не происходит в реальности. Кроме того, один из героев ленты открыто отрицает, что ВС РФ совершают военные преступления, и это является месседжем Трофимовой, которая говорит, что во время съемок не видела ничего такого.

Фильм вызвал широкое возмущение как в украинско-канадской общине, так и в Украине, как пример продвижения лишь немного замаскированной российской пропаганды, как способ отмывания репутации солдат-оккупантов.

Напомним, годы существования Советского союза окутаны не только кучей странных стереотипов, но и строгой цензурой на искусство, кино и произведения. "Телеграф" рассказал о трех украинских фильмах, которые запретили в СССР.