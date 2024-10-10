400 градусів? BBC приголомшила жителів Лондона прогнозом погоди на тлі урагану "Мілтон"

Техніки працюють над виправленням помилок

Жителів Лондона випадково сполошив прогноз вітру "ураганної сили", а також температура у 400 градусів за Цельсієм у Ноттінгемі. Як виявилось причиною цьому став збій у ВВС.

Про це пише Sky News. Телеканал "ВВС" вже попросив вибачення у глядачів.

Зазначається, що у програмі "BBC Weather" у четвер, 10 жовтня, з'явились неправильні графіки, де вітер сягав небаченої швидкості, а температура повітря — 400 градусів за Цельсієм.

"На жаль, не лякайтеся деяких даних [програми BBC Weather] сьогодні вранці", — написав на X провідний ведучий BBC Weather і метеоролог Саймон Кінг.

За його словами, Велику Британію точно не накриє штормовий вітре у 14408 миль на годину (23,1 км/год) та не буде нічної температури до 404 °С.

Метеоролог Кінг зауважив, що така "плутанина" у графіках особливо сильно налякала британців через ураган "Мілтон", який зараз вирує у Флориді в США.

"Сподіваюся, неправдиві цифри змінять скоро. Над цим ще працюють", — сказав він.

Ще один з метеорологів BBC Метт Тейлор пояснив, що стався збій даних між постачальниками та додатком/онлайном. Наразі програмісти працюють над вирішенням проблеми. Він також закликав людей не панікувати.

Додамо, що також ураганний вітер помилково прогнозували і у Лінкольні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українки з Флориди показали, як переживають ураган "Мілтон".