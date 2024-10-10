400 градусов? BBC ошеломила жителей Лондона прогнозом погоды на фоне урагана "Милтон"

Техники работают над исправлением ошибок

Жителей Лондона случайно всполошил прогноз ветра "ураганной силы", а также температура в 400 градусов по Цельсию в Ноттингеме. Как оказалось, причиной этому стал сбой в ВВС.

Об этом пишет Sky News. Телеканал "ВВС" уже извинился перед пользователями.

В программе "BBC Weather" в четверг, 10 октября, появились неправильные графики, где ветер достигал невиданной скорости, а температура воздуха — 400 градусов по Цельсию.

"К сожалению, не пугайтесь некоторых данных [программы BBC Weather] сегодня утром", — написал на X ведущий BBC Weather и метеоролог Саймон Кинг.

По его словам, Великобританию точно не накроет штормовой ветер в 14408 миль в час (23,1 км/ч) и не будет ночной температуры до 404 °С.

Метеоролог Кинг отметил, что такая "путаница" в графиках особенно сильно испугала британцев из-за урагана "Милтон", который сейчас бушует во Флориде в США.

"Надеюсь, ложные цифры изменят скоро. Над этим еще работают", — сказал он.

Еще один из метеорологов BBC Мэтт Тейлор объяснил, что произошел сбой данных между поставщиками и приложением/онлайном. Программисты работают над решением проблемы. Он также призвал людей не паниковать.

Также ураганный ветер ошибочно прогнозировали и в Линкольне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинки из Флориды показали, как переживают ураган "Милтон".