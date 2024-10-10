Зносить все живе довкола: українки з Флориди показали, як переживають ураган "Мілтон" (відео)

Кадри вражають

Українки, які зараз проживають у Штаті Флорида показали, що відбувається у Тампі. Там вирує ураган "Мілтон".

Блогерка Валерія Каменська на своїй сторінці у Тік Ток каже, що ураган почався з вечора 9 жовтня. За її словами, у місті дуже сильні пориви вітру.

"Він тільки підходить. Буде дужче, дужче і дужче. Йде дощ, нас не топить, але ми знаходимось в такій зоні", — розповідає вона.

Жінка додала, що вони підготувались до негоди. В них є генератор, запас їжі. Валерія розповіла, що вікна у будинку також закрили.

Українка також записала відео, як виглядають вулиці. На опублікованих кадрах помітно, як сильна злива з вітром зносить все довкола. Валерія додає, що горіла трансформаторна будка і топить їх вулицю.

"Нам пощастило, що наш будинок стоїть трохи вище", — розповідає українка.

Інша українка, яка проживає у Флориді каже, що були дуже сильні пориви вітру. Чути як прилітає по деревах і даху.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканцям Флориди наказали писати імена на тілі на випадок загибелі від урагану.