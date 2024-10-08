Тепер офіційно: за що у Росії заблокували месенджер Discord

Facebook, Instagram, YouTube, а тепер Discord — залишається все менше соцмереж, якими жителі РФ можуть користуватися без VPN

Протягом тижня російські користувачі скаржилися на збій у роботі популярної серед геймерів платформи Discord. Вони зіткнулися з проблемами при вході до програми та вебверсії, підключенні до серверів, а також з відсутністю відображення повідомлень і каналів.

Якийсь час причини збоїв не розкривалися. Однак користувачі зазначали, що обходити проблему допомагає VPN, повідомляє російське медіа RTVI.

"Доступ до месенджера Discord обмежений у зв’язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків у зв’язку з розміщенням протиправної інформації", — наголошується в повідомленні "Росконадзору"", оприлюдненому у вівторок, 8 жовтня, через Russia Today.

Ще у вересні російські ЗМІ писали, що месенджер Discord можуть повністю заблокувати в Росії найближчим часом через порушення законодавства.

Платформу неодноразово штрафували за поширення забороненого контенту, зокрема нібито дитячої порнографії. У вересні "Роскомнадзор" виніс п’ять нових рішень щодо месенджера, а у 2023 році додаток був оштрафований на 6 млн рублів за невидалення заборонених матеріалів.

Також відомство вимагало від платформи видалити 947 протиправних матеріалів, які нібито включають дитячу порнографію, заклики до екстремізму, залучення неповнолітніх до протиправних дій, пропаганду ЛГБТ та наркотиків.

1 жовтня ФСБ повідомила про затримання 39 осіб, яких російська спецслужба звинувачує у зв’язках із забороненими в Росії "українськими терористичними організаціями". У відомстві стверджують, що вони використовували Discord для спілкування зі своїми "українськими кураторами".

Нагадаємо, слідом за блокуванням соціальної мережі компанії Meta — Facebook, в Росії заблокували джерело єдиного заробітку російських блогерів — Instagram.