Що загрожує Монголії за те, що вона не заарештувала Путіна

Російський президент мав бути заарештованим, але в Монголії на це не пішли

Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія порушила свої зобов'язання як держава-учасниця Римського статуту. Країна не виконала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна під час його візиту 3 вересня.

Це був перший візит російського диктатора до держави-учасниці МКС після видачі ордера в березні 2023 року. Путіна мали заарештувати за причетність до викрадення українських дітей. Про це йдеться у тексті рішення Міжнародного кримінального суду.

Палата попереднього провадження II МКС ухвалила відповідне рішення 24 жовтня. За висновком суду, Монголія перешкодила МКС виконувати свої функції та повноваження. При цьому статус Путіна як глави держави не може бути підставою для ігнорування ордера на арешт.

Через серйозність порушення питання передадуть на розгляд Асамблеї держав-учасниць. Монголія може втратити певні процедурні права, зокрема можливість пропонувати кандидатури нових суддів МКС.

Примітно, що у 2024 році вперше в історії до складу МКС увійшов представник Монголії. Його термін повноважень становитиме дев'ять років.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Путін видав низку абсурдних заяв. У них він проїхався і по Україні, і по Заходу, а Трампа похвалив.