"Річка вибухнула": страшні повені дістались і до Італії (фото та відео)

Ситуація погіршилась буквально за кілька годин

Північна Італія вслід за іншими країнами потерпає від руйнівної стихії. Шторм "Борис", який вже спричинив масштабні повені у Центральній та Східній Європі, дістався до Апеннінського півострова.

У середу ввечері, 18 вересня, регіон Емілія-Романья опинився у епіцентрі негоди. Проливні дощі призвели до різкого підняття рівня води у річках та змусили місцеву владу оголосити евакуацію. Вранці 19 вересня ситуація ще більше погіршилась, повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці в соцмережах.

Яка ситуація в Італії

Річки виходять з берегів, затоплюючи вулиці та будинки. Мер міста Модільяна Джадер Дарді повідомив, що місцева річка "вибухнула", спричинивши катастрофічні наслідки. За його словами, нинішня ситуація навіть гірша за руйнівну повінь, яка сталася у травні 2023 року.

У селі Марцено, що в комуні Брізігелла, вода прибуває дуже стрімко, з вищерозташованих районів. Місцева влада закликає мешканців негайно залишати свої домівки та переміщуватися до безпечних місць. Для евакуйованих відкрито прихисток у місцевій школі.

Лука Делла Годенца, мер Кастель-Болоньезе, заявив, що масштаби лиха значно перевершили найгірші прогнози синоптиків. Рівень води у річках продовжує стрімко зростати. У місті Тебано водомірна рейка зафіксувала позначку 6,19 метра. Місцева влада мобілізувала пожежників та поліцію для оповіщення населення про критичну ситуацію.

У Болоньї спостерігається швидке підняття рівня води у річці Савена. Мешканцям прибережних районів наказано терміново евакуюватися з перших поверхів та підвалів будинків. Через зсуви ґрунту перекрито рух на деяких автошляхах.

Метеорологи попереджають, що несприятливі погодні умови зберігатимуться в Емілії-Романьї та сусідньому регіоні Марке щонайменше протягом наступної доби. У зв'язку з цим місцева влада оголосила про закриття шкіл у четвер. Мешканцям рекомендують утриматися від поїздок та по можливості працювати з дому.

Шторм "Борис" вже встиг наробити лиха у кількох країнах Центральної та Східної Європи. За попередніми даними, жертвами стихії стали щонайменше 24 особи. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки через повені та зсуви ґрунту.

В Італії наразі евакуйовано понад тисячу осіб. Рятувальники продовжують операції з порятунку та надання допомоги постраждалим.

Раніше "Телеграф" також писав про повені та заметілі в Центральній Європі. В "Укрзалізниці" повідомили про проблеми з рейсами, що важливо знати.