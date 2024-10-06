Був 10-й тиждень: дівчина Павла Дурова втратила дитину (фото)

За словами Вавілової, серце дитини перестало битися через сильний стрес

Росіянка Юлія Вавілова, яку в серпні разом із засновником Telegram Павлом Дуровим затримали в Парижі правоохоронні органи, була вагітна, проте через сильний стрес втратила дитину.

Про це пара поділилася в особистих каналах у месенджері. За словами Вавілової, вона дізналася про вагітність 25 серпня, але вже 4 жовтня лікарі повідомили, що серце дитини перестало битися. Наступного дня було проведено операцію з переривання завмерлої вагітності. Дуров зазначив, що йому з Вавіловою все ще важко усвідомити те, що сталося, але разом вони впораються з цим.

"Лікар сказав, що серце дитини більше не б'ється. Важко описати біль. На той час ми так звикли до цієї думки. Це був 10-й тиждень. 5 жовтня – день операції. Все було швидко, майже без фізичного болю. Тепер настав час зцілюватися. Нам вдалося впоратися з багатьма проблемами відразу. Але для малюка це було занадто", — написала супутниця Дурова.

Нагадаємо, що 24 серпня в паризькому аеропорту було затримано Павла Дурова разом зі своєю дівчиною Юлією Вавіловою. Її та охоронця Дурова допитали, після чого відпустили, але вилучили їхні телефони для проведення експертизи.

Французька влада висунула йому низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо.

Сам мільярдер уже є багатодітним батьком. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про матір його 3 дітей Ірину Болгар.