З'явилась тривожна статистика зальотів російських "шахедів" до Білорусі

Ця цифра тільки росте

Менше ніж за пів року до Білорусі залетіло понад 100 "шахедів", які запускала Росія. Ця цифра зростає щомісяця з початку липня 2024 року.

Про це повідомляє "Білоруський Гаюн". Зазначається, що найбільша кількість дронів, майже 50, залетіли у жовтні.

Загалом з 11 липня 2024 року по 1 листопада білоруський повітряний простір порушувало аж 106 "шахедів". До того ж залітав 1 дрон типу Supercam і 1 "Орлан".

"100-м став дрон, який залетів о 00:41, а всього зараз з липня в повітряний простір Білорусі зайшли як мінімум 106 дронів", — йдеться у повідомленні.

Скільки "шахедів" залетіло у Білорусь:

Липень — 9 штук

Серпень — 12

Вересень — 27

Жовтень — 49

Ба більше станом на 1 листопада повітряний простір Білоруської республіки порушило вже 9 дронів.

"Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території Білорусі було збито/упало шість шахедів (і ще один впав у Латвії, пролетівши ≈500 км через Білорусь)", — пише паблік.

Зазначається, з липня 28 "зальотних дронів" було локаційно втрачено над Білоруссю. У мережі пишуть, що ці дрони, скоріш за все, впали десь у лісах і їх уламки просто не фіксували.

Проте, аналізуючи зростання кількості зальотів, можна дійти висновку, що частота таких випадків у Білорусі зростатиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чиїм він вважає Крим, і пообіцяв туди приїхати.