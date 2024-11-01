З'явилась тривожна статистика зальотів російських "шахедів" до Білорусі
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Ця цифра тільки росте
Менше ніж за пів року до Білорусі залетіло понад 100 "шахедів", які запускала Росія. Ця цифра зростає щомісяця з початку липня 2024 року.
Про це повідомляє "Білоруський Гаюн". Зазначається, що найбільша кількість дронів, майже 50, залетіли у жовтні.
Загалом з 11 липня 2024 року по 1 листопада білоруський повітряний простір порушувало аж 106 "шахедів". До того ж залітав 1 дрон типу Supercam і 1 "Орлан".
"100-м став дрон, який залетів о 00:41, а всього зараз з липня в повітряний простір Білорусі зайшли як мінімум 106 дронів", — йдеться у повідомленні.
Скільки "шахедів" залетіло у Білорусь:
- Липень — 9 штук
- Серпень — 12
- Вересень — 27
- Жовтень — 49
Ба більше станом на 1 листопада повітряний простір Білоруської республіки порушило вже 9 дронів.
"Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території Білорусі було збито/упало шість шахедів (і ще один впав у Латвії, пролетівши ≈500 км через Білорусь)", — пише паблік.
Зазначається, з липня 28 "зальотних дронів" було локаційно втрачено над Білоруссю. У мережі пишуть, що ці дрони, скоріш за все, впали десь у лісах і їх уламки просто не фіксували.
Проте, аналізуючи зростання кількості зальотів, можна дійти висновку, що частота таких випадків у Білорусі зростатиме.
Раніше "Телеграф" розповідав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чиїм він вважає Крим, і пообіцяв туди приїхати.