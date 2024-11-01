Появилась тревожная статистика залетов российских "шахедов" в Беларусь

Эта цифра постоянно растет

Меньше чем за полгода в Беларусь залетело более 100 "шахедов", которые запускала Россия. Эта цифра увеличивается ежемесячно с начала июля 2024 года.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн". Отмечается, что наибольшее количество дронов, почти 50, залетели в октябре.

Всего с 11 июля 2024 года по 1 ноября белорусское воздушное пространство нарушало 106 "шахедов". К тому же залетал 1 дрон типа Supercam и 1 "Орлан".

"100-м стал дрон, который залетел в 00:41, а всего сейчас с июля в воздушное пространство Беларуси вошли как минимум 106 дронов", — говорится в сообщении.

Сколько "шахедов" залетело в Беларусь:

Июль – 9 штук

Август — 12

Сентябрь — 27

Октябрь — 49

Более того, по состоянию на 1 ноября воздушное пространство Белорусской республики нарушило уже 9 дронов.

"Кроме этого, за время наблюдения подтверждено, что на территории Беларуси было сбито/упало шесть "шахедов" (и еще один упал в Латвии, пролетев ≈500 км через Беларусь)", — пишет паблик.

Отмечается, с июля 28 "залетных дронов" были локационно потеряны над Беларусью. В сети пишут, что эти дроны, скорее всего, упали где-то в лесах и их обломки просто не фиксировали.

Однако, анализируя рост количества залетов, можно сделать вывод, что частота таких случаев в Беларуси будет расти.

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