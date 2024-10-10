Злетіли МіГи, які тільки прибули до Білорусі: чи є загроза

Від білоруської авіабази до кордону України близько 300 кілометрів

У четвер, 10 жовтня, з аеродрому "Мачулищі" в Білорусі злетіли два МІГ-31К ВПС РФ. Ці винищувачі можуть бути носіями ракет Х-47М2 "Кинжал".

Тривога в Україні на даний момент оголошена не була. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил України у своєму Телеgram-каналі.

Зазначається, що винищувачі злетіли з аеродрому "Мачулищі" у Білорусі та рухаються у південному напрямку.

Відомо, що до Білорусі за два дні прилетіло два МіГ-31К ВКС РФ, які можуть бути носіями ракети Х-47М2 "Кинжал". Кінцевим пунктом їх базування є аеродром "Мачулищі" поблизу Мінська.

Винищувачів типу МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі протягом останніх 1,5 років, а саме з 6 квітня 2023 року.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що перебазування МіГ-31К до Білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Водночас він наголосив, що не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського "шахеда" неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, "стало зрозуміло, що РФ може готувати провокацію проти Білорусі".

Як відомо, авіабаза "Мачулищі" розташована поблизу Мінська. З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну авіабаза є місцем базування російських окупантів та використовувалася ними для обстрілів території України.

Що відомо про МіГ-31К

МіГ-31 ― це радянський винищувач, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. Його модифікація МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Наразі такі ракети можуть запускати лише винищувачі модифікації МіГ-31К. Винищувач може нести тільки один снаряд.

Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети від ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі розробили "Кинджал". Максимальна швидкість — 4080 м/с або 14688 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про, що втрата нового стелс-безпілотника С-70 "Мисливець" може стати "головною ганьбою для російських ВПС". Щоб уламки цього апарату не дісталися українцям, окупанти навіть запустили по місцю падіння балістичну ракету "Іскандер", але на той момент найважливіші частини вже були вивезені з місця падіння.