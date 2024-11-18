Для чого Трамп хоче запровадити надзвичайний стан у США та залучити військових

Планується задіяти Національну гвардію

Після інавгурації обраний президент Дональд Трамп затвердить "Національний план надзвичайного стану" у рамках своєї політики масової депортації.

Йдеться про механізм висилки із країни злочинців з іноземним громадянством. Трамп підтвердив цю інформацію на власній платформі Truth Social.

Консервативний активіст і президент Judicial Watch, громадської групи, яка займається розслідуванням корупції в уряді, Том Фіттон написав у своєму пості: "Повідомляється, що нова адміністрація Дональда Трампа готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортації”.

Відповідаючи на цю публікацію Фіттона, Трамп написав: "Правда". З властивою республіканцю експресією, крім великих літер, він використовував цілих три знаки оклику.

"Трамп раніше попереджав, що він залучить Національну гвардію, а також урядові агентства, щоб здійснити свою запропоновану політику депортації. Проте існують питання щодо правових обмежень військової участі у забезпеченні правопорядку всередині країни", — пише Newsweek.

Він також заявив, що скористається Законом 1798 про іноземних ворогів, який дає президенту право депортувати іноземних громадян, які вважаються ворожими стосовно США, для прискорення висилки відомих членів банд або картелів.

"У перший же день я запущу наймасштабнішу програму депортації злочинців в історії Америки", — стверджував Трамп у ході передвиборчої кампанії.

План Трампа боротьби з діяльністю картелів та стримування нелегальної міграції включає відновлення його колишньої політики прикордонного контролю, залучення повної військової підтримки для припинення торгівлі людьми, включаючи морську блокаду, а також використання спецназу та кіберзасобів проти картелів.

Тим часом план депортації викликає масову паніку серед фермерів, які ризикують втратити персонал і бізнес, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше син новообраного президента США, Дональд Трамп-молодший, відомий своєю антиукраїнською та проросійською позицією, істерично відреагував на дозвіл Україні бити по Росії далекобійним озброєнням. Він викотив на цю тему гнівний пост в соцмережах.