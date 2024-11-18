Для чего Трамп хочет ввести чрезвычайного положение в США и привлечь военных

Планируется задействовать Национальную гвардию

После инаугурации избранный президент Дональд Трамп утвердит "Национальный план чрезвычайного положения" в рамках своей политики массовой депортации.

Речь идет о механизме высылки из страны преступников с иностранным гражданством. Трамп подтвердил эту информацию на собственной платформе Truth Social.

Консервативный активист и президент Judicial Watch, общественной группы, занимающейся расследованием коррупции в правительстве, Том Фиттон написал в своем посте: "Сообщается, что новая администрация Дональда Трампа готова объявить чрезвычайное положение в стране и будет использовать военные ресурсы, чтобы остановить вторжение Байдена посредством программы массовой депортации".

Отвечая на эту публикацию Фиттона, Трамп написал: "ПРАВДА". Со свойственной республиканцу экспрессией, кроме заглавных букв, он использовал целых три восклицательных знака.

"Трамп ранее предупреждал, что он задействует Национальную гвардию, а также правительственные агентства, чтобы осуществить свою предложенную политику депортации. Однако существуют вопросы относительно правовых ограничений военного участия в обеспечении правопорядка внутри страны", – пишет Newsweek.

Он также заявил, что воспользуется Законом 1798 года об иностранных врагах, который дает президенту право депортировать иностранных граждан, считающихся враждебными по отношению к США, для ускорения высылки известных членов банд или картелей.

"В первый же день я запущу самую масштабную программу депортации преступников в истории Америки", — утверждал Трамп в ходе предвыборной кампании.

План Трампа по борьбе с деятельностью картелей и сдерживанию нелегальной миграции включает в себя восстановление его прежней политики пограничного контроля, привлечение полной военной поддержки для прекращения торговли людьми, включая морскую блокаду, а также использование спецназа и киберсредств против картелей.

Между тем план по депортации вызывает массовую панику среди фермеров, которые рискуют потерять персонал и бизнес, отмечает издание.

Напомним, ранее сын новоизбранного президента США, Дональд Трамп-младший, известный своей антиукраинской и пророссийской позицией, истерически отреагировал на разрешение Украине бить по России дальнобойным вооружением. Он выкатил на эту тему гневный пост в соцсетях.