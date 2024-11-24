В Иране считают, что Совет управляющих МАГАТЭ якобы использовали в неправедных политических целях

В Иране заявили о запуске новых центрифуг для обогащения урана. Такой шаг там объяснили "ответом" на "антииранские" резолюции Совета управляющих МАГАТЭ.

Об этом сообщил председатель меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, Совет управляющих МАГАТЭ якобы использовали в неправедных политических целях.

"Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях", — сказал он.

Также Галибаф назвал подход Великобритании, Германии, США и Франции "нереалистичным, политизированным и деструктивным".

Напомним, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме. Девятнадцать членов Совета директоров МАГАТЭ проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал. Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

Для справки: Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), а также Германии.

В 2018 году США вышли из ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) с Ираном, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению, заключенному в 2015 году.

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