"Майдан" у Грузії набирає обертів попри жорстке придушення: що зараз відбувається у Тбілісі (фото та відео)

Люди не збираються здаватися

Протести в Грузії не вщухають, попри жорстоке придушення силовиками. У ніч на 30 листопада прихильники євроінтеграції знову вийшли на площу перед парламентом, проти них задіяли водомети та сльозогінний газ, між правоохоронцями та демонстрантами відбувалися фізичні сутички.

Проте люди не збираються нікуди йти, вони будують барикади на проспекті Руставелі та сусідніх вулицях, палять багаття, пише "Эхо Кавказу". По всьому периметру проспекту розпорошується сльозогінний газ, силовики намагаються витіснити протестувальників водометами. За словами демонстрантів, імовірно, разом із водою розпорошують невідому хімічну речовину. Протестувальники запускають у бік співробітників спецназу петарди та вибухові пакети.

Фото: Tbilisi life

Відомо вже про 60 затриманих у Тбілісі під час мітингу 30 листопада, повідомила юрист Нона Курдованідзе. Пізніше у МВС Грузії заявили про понад сотню осіб, що були забрані правоохоронцями. Днем раніше на стихійному протесті було затримано 43 особи.

Силовики діють дуже жорстоко. Вони переслідують людей і б’ють їх, накидаючись по кілька людей на одного.

Нагадаємо, протести спалахнули з новою силою після того, як 28 листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу як мінімум до кінця 2028 року. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це "конституційним переворотом". Вона назвала себе єдиним законним представником влади в Грузії та закликала громадян протистояти рішенню "Грузинської мрії".

Як повідомляв "Телеграф", Україна підтримала протести опозиції в Грузії та засудила їх силовий розгін. У заяві МЗС України наголошується, що ситуація, що склалася, — наслідок численних порушень на виборах 26 жовтня.