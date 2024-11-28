Знесли під нуль і збудували новий. На важливій міжнародній трасі відкрили міст (фото)

Міст стратегічно важливий для всієї України

У Теребовлі, що на Тернопільщині, завершили масштабну реконструкцію мосту на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Штучну споруду збудували з нуля замість аварійної переправи, яка простояла понад дев'яносто років.

Стара транспортна артерія мала критичні пошкодження. Фахівці виявили численні дефекти, які загрожували безпеці руху. Зокрема, конструкція трималася на дерев'яних палях, мала поперечні тріщини та пошкоджену залізобетонну плиту. За сучасних навантажень така споруда становила реальну небезпеку для транспорту, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Реконструкцію профінансував Європейський інвестиційний банк. Загальна вартість проєкту склала 158 мільйонів гривень. Спеціалісти Служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області вперше з 2008 року збудували повністю нову штучну споруду.

Як виглядає новий міст

Новий міст має довжину 48,7 метра та загальну ширину 12,8 метра. На ньому облаштовано дві смуги руху та тротуари завширшки 1,8 метра з обох боків. Щодня через цю ділянку проїжджає близько 15 тисяч транспортних засобів.

Перед відкриттям руху фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" провели детальні випробування. За допомогою спеціальних датчиків вони перевірили реакцію споруди на статичне та динамічне навантаження від чотирьох вантажівок.

Микола Довгошия, начальник Служби відновлення, зазначив, що основні роботи завершені, хоча підрядна організація продовжує працювати на об'єкті. Весь комплекс дорожньо-будівельних робіт заплановано закінчити у 2025 році.

Проєкт реконструкції включав не лише зведення мосту, а й заміну комунікацій на під'їзних шляхах, облаштування освітлення, встановлення дорожніх знаків, огородження та тротуарів. Міст має стратегічне значення, адже він розташований на міжнародній трасі М-19, що проходить через весь захід України і є частиною європейського автомобільного маршруту Е85.

Раніше "Телеграф" писав, що у Чернігові за 800 мільйонів зводитимуть унікальний міст через Десну. Росіяни знищили його під час свого наступу у 2022 році