В Грузії четвертий день йдуть протести: силовиків почали "пригощати" "коктейлями Молотова"

Вперше за чотири дні протестів у силовиків полетіло щось інше, ніж піротехніка або каміння

Демонстранти в Грузії 1 грудня ввечері, під час четвертого дня протестів, вперше застосували проти силовиків коктейлі Молотова. Це сталося на одній з вулиць біля будівлі грузинського парламенту, яку оточили силовики проросійського уряду країни.

Відео застосування "коктейлів Молотова" опублікували провладні канали та моніторинг. Стверджується, що протестувальники застосовують палаючу суміш проти поліції на вулиці Чинчадзе, яка прилягає до парламенту та кілька днів є одним з місць найсильніших сутичок між демонстрантами та спецназом.

Центром протесту залишаються проспект Руставелі, де споруджено барикади, а також площа перед парламентом, де протестувальники обстрілюють поліцію піротехнікою. У відповідь спецназ атакує демонстрантів сльозогінним газом, світлошумовими гранатами та застосовує водомети. Температура на вулиці наближається до нуля.

Окрім того, опозиційні канали повідомили про зосередження сил спецназу на площі Свободи. Силовики очікують наказу на жорстку зачистку проспекту Руставелі.

Зазначимо, що поліція та спецназ у ніч на 29 листопада жорстоко розігнали протести проти припинення європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом. У ході зачистки постраждали десятки демонстрантів, журналістів та кілька силовиків. Проте цей розгін не зупинив людей: 30 листопада вони знову зібралися під парламентом.

У ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції феєрверки.

Загалом, у Тбілісі почалися протести ще наприкінці жовтня, коли відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. Проте опозиція та президент країни Саломе Зурабішвілі не визнали результати виборів: під час виборів фіксувалися масові вкиди бюлетенів, махінації, тиск напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.