Зеленський розповів, скільки росіян воює в Україні

Якщо впаде Україна, то Путін повернеться до Сирії, щоб помститися

Падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада пов’язане з тим, що практично вся боєздатна армія РФ наразі задіяна у війні проти України. Майже 800 000 російських військ знаходиться зараз на території нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, повідомляє "Інтерфакс". За його словами, Путін за допомогою своїх військових формувань намагається впливати на регіони, які його цікавлять з тих чи інших причин.

"Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталось і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України. І це говорить саме про те, що вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", — сказав президент України.

Зеленський також зазначив, що на сьогоднішній день в Україну перекинуто майже 800 тисяч найпотужніших російських військ. Також він підкреслив, що Путін за допомогою своїх військових формувань намагається впливати на регіони, які його цікавлять.

"Те саме вже відбувається в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнерівці". І ми знаємо, скільки "вагнерівців" було знищено в Україні. Росія хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували "вагнерівців".

Саме тому сьогодні дуже важливо, щоб усі країни, які цінують світ без війни…розуміли цю перспективу: зараз і саме тут вирішується багато чого", — резюмував Зеленський.

За його словами, від стійкості та сили України залежить те, наскільки сильна армія у Росії. Адже якщо впаде Україна, то Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в інші регіони, які його цікавлять, щоб помститися.

"І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об’єднанні навколо України успіх – загальний успіх світу. Успіх, який єднає. І єдність, яка дає успіх", — заявив президент України.

Зазначимо, що 8 грудня 54-річне правління Асадів у Сирії фактично завершилось. Президент Башар Асад покинув країну і втік до Росії, де Путін дав йому прихисток. Сирійська опозиція, яку підтримують США та ЄС, отримали владу в Сирії. Пізніше дані про втечу Асада в Москву прокоментував поки ще чинний президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про то, що саме сталося з Башаром Асадом після втечі. Дезінформацію про нібито загибель сирійського президента держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та його сім'ї.