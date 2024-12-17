В США сталася стрілянина у школі: є поранені та загиблі

Школярка з невідомих причин відкрила вогонь з пістолета 9-мм калібру

В США сталася чергова стрілянина у школі, внаслідок якої є поранені та загиблі. Інцидент стався у приватній християнській школі міста Медісон, штат Вісконсин – там одна зі школярок відкрила вогонь по людям, двоє загинули, а шестеро були поранені.

Про це повідомляє Associated Press. Школярці, яка почала стріляти – 17 років, вона встигла вбити одного з учителів та старшокласника, важко поранити двох та середньо поранити чотирьох осіб, після чого вкоротила собі віку.

Усі постраждалі – учні та співробітники неконфесійної християнської школи повного навчального циклу (від дитсадку до старших класів) Abundant Life. На момент стрілянини там перебувало понад 390 осіб. Школярка з невідомих причин відкрила вогонь з пістолета 9-мм калібру, детективи зараз встановлюють причини та обставини трагедії.

"Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце. У будівлі вони не застосовували зброю, оскільки підозрювана, ймовірно, наклала на себе руки ще до їхнього прибуття", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, чергова стрілянина сколихнула американський штат Джорджія в перші дні нового навчального року. У середній школі Апалачі у місті Віндер сталася трагічна подія, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще дев'ятеро отримали поранення.

У четвер, 19 вересня, в американському штаті Кентуккі шериф округу Шон Стайнс застрелив окружного суддю Кевіна Маллінса. Вбивство сталося прямо у будівлі суду округу Летчер.