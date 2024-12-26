Снова танкер РФ сломался? Протоку Босфор срочно перекрыли

Пролив перекрыли в обе стороны

В четверг, 26 декабря, был перекрыт транзит судов из-за пролива Босфор в обе стороны. Причиной стали неполадки направлявшегося в Россию танкера.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на министерство транспорта Турции. Какой именно груз перевозил танкер пока неизвестно.

"Босфор временно закрыт для движения судов в обе стороны из-за технических проблем двигавшегося из порта Ялова в сторону России танкера Cordelia Moon", — говорится в сообщении.

В то же время в сети пишут, что речь идет о танкере длиной 274 метра, который под флагом Панамы шел в сторону Новороссийска. При этом причины неполадок и то, какой груз перевозило судно, не разглашаются.

Напомним, в результате аварии и потопления двух танкеров с мазутом в Керченском заливе пляжи Черного моря на грани катастрофы. Так как все побережье в мазуте и труппах животных. Волонтерам не удается бороться с бедой своими руками, к тому же количество мазута ежедневно растет.

Всего с момента аварии двух танкеров погибли 11 дельфинов и более 140 птиц. Из них 8 дельфинов обнаружили на пляжах Новороссийска, также волонтеры выловили более 700 птиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Средиземном море после взрыва затонул российский корабль, часть экипажа исчезла.