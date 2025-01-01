Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову в ночь на 2 января: что известно

В ночное время у "Энергоатома" есть избыток электроэнергии

В среду, 1 января, молдавская государственная компания Energocom сообщила, что закупила электроэнергию, необходимую ей для того, чтобы покрыть дефицит 2 января.

В компании пояснили, что ночью электроэнергию будут поставлять из Украины. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

В Energocom подчеркнули, что зарезервировали необходимые мощности на 2 января. В компании добавили, что, из-за того, что поставка тока на границе Молдовы и Румынии ограничена диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах.

"Таким образом, нам удалось зарезервировать необходимые мощности на 2 января. Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" — в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", — заверили в компании.

Напомним, 1 января 2025 года, как и планировалось, Украина официально прекратила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему. Как заявили в министерстве энергетики Украины, решение о приостановке приняли в интересах национальной безопасности.

В результате этого без газа осталось непризнанное "Приднестровье", которое называет себя "Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР)" и по сути является анклавом РФ на левом берегу Днестра, отколовшимся от Молдовы в 1992 году. Жители самопровозглашенной "республики" остались без отопления и горячей воды.