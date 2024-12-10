Путін передумав застосовувати ядерну зброю і пояснив, чому

Диктатор також сказав, що в Росії проходять випробування кількох подібних до "Орєшніка" систем, які "не мають аналогів у світі"

Поява ракетної системи "Орєшник" на озброєнні у ЗС РФ знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї.

Про це у вівторок, 10 грудня, заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини, передає РІА "Новости".

"За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік", тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем ставить просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї", — сказав він.

Що стосується застосування ракети в Дніпрі, глава Кремля заявив, що військові в бойових умовах випробували одну з новітніх російських систем середньої дальності "Орєшнік" з балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

За його словами, цей запуск став відповіддю на удари, які ЗСУ завдали по об’єктах у Курській та Брянській областях американськими та британськими ракетами ATACMS та Storm Shadow.

Путін додав, що у разі групового застосування удар "Орєшніком" можна порівняти з використанням ядерної зброї, і що в Росії проходять випробування кількох подібних до нього систем, які "не мають аналогів у світі".

Нагадаємо, раніше Путін анонсував появу "Орєшніка" у Білорусі у другій половині 2025 року. Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі є понад 30 майданчиків, де можна розмістити нові російські ракети "Орєшнік". Зараз білоруська влада нібито обирає найкраще місце, щоб ракети були "ближчими до цілей".