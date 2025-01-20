Елегантна та бездоганна: як виглядала Меланія на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році

Перша леді незабаром відвідає другу інавгурацію чоловіка

Меланія Трамп – модель та громадська діячка, яка вдруге стане першою леді Америки, адже саме сьогодні відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Вперше вона взяла на себе роль першої леді у 2017 році, коли її чоловік Дональд Трамп уперше став президентом США.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Меланія Трамп на інавгурації свого чоловіка у 2017 році, і чим запам’яталися її образи.

Меланія Трамп та інавгурація 2017 року

Вперше Дональд Трамп став президентом Америки у 2017 році. А його дружина-модель Меланія, яка молодша на 24 роки, відповідно стала першою леді США. Під час інавгурації президента Меланія супроводжувала чоловіка на урочистих заходах, до неї було прикуто увагу всіх світових ЗМІ.

І подивитися було на що. Меланія Трамп обрала для офіційної частини інавгурації елегантний та бездоганний образ, а для вечірнього балу – ніжний та жіночний лук.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Так, під час офіційної частини заходу Меланія Трамп з’явилася на публіці у вбранні від іменитого американського дизайнера Ralph Lauren. Це був ніжно-блакитний костюм із сукнею-міді та жакетом із високим коміром та рукавами три чверті. Образ вона доповнила з високими рукавичками в тон наряду і такими ж ніжно-блакитними човниками на шпильках.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Не менш ефектне вбрання Меланія Трамп обрала і для вечірнього балу після офіційної частини інавгурації. Так, на вечірці перша леді сяяла у ніжній і жіночній білій сукні з елегантною червоною стрічкою на талії та горизонтальним воланом на всю довжину.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Тоді представники Меланії Трамп заявили, що вбрання – це колаборація дизайнера Ерве П’єра – колишнього креативного директора Carolina Herrera – і самої першої леді. Для вечірньої частини заходу Меланія розпустила волосся і оголила плечі, тоді як вранці була із зібраним в акуратну зачіску волоссям.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що син Дональда та Меланії Трамп уперше проголосував. Як він змінився із минулого президентства батька.