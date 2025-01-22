Який будинок можна купити у Куршевелі за ціною звичайного українського тендеру

Особняк розташований всього за 17 км на південний схід від Парижа.

У Франції розташований замок у стилі Людовіка XIII, який був збудований з 1617 по 1635 рік. Цей особняк збудував архітектор Жан Тіріо для Шарля Дюре де Шеврі, інспектора фінансів Людовіка XIII.

Як повідомляє Tiny House, у 1720 замок був переобладнаний у стилі Людовіка XV, потім у 1748 маршал Саксенський облаштував велику галерею у центральній частині будівлі.

Особняк коштує 8,795,900 доларів, у ньому розташовані 34 спальні та 34 ванни.

Замок загальною площею понад 2000 м2 включає на першому поверсі велику приймальну площею 150 м2, їдальню, два салони, бібліотеку.

Збереглися всі особливості періоду: бруківка, паркетна підлога, дерев’яні вироби, каміни. Цегляно-кам’яний замок відрізняється головним двором, оточеним сухими ровами та наявністю кам’яного мосту. На вході в парк розташовані два квадратні павільйони і великі ворота позначають вихід на Алею пошани. Поруч розташований ліс, також там розташований ставок для оздоблення англійського саду.

Цей особняк називається Chateau de Marechal de Saxe. Він розташований всього за 17 км на південний схід від Парижа.

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