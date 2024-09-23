В Одесі продають розкішний пентхаус на березі моря "всього за 9 млн доларів" (відео)

Українці обурились такою високою ціною

Одеса завжди славилася своєю архітектурою та розкішними будинками. Однак нещодавно на ринку нерухомості з'явилася пропозиція, яка вражає навіть найвибагливіших покупців.

У мережі опублікували відео, у якому зображений неймовірний пентхаус на березі Чорного моря. Ця елітна нерухомість виставлена на продаж за 9 мільйонів доларів. Розглянемо детальніше, що ж пропонують за таку суму. Відеоролик опублікувала в Тіктоці рієлтор Аліна.

Житло вражає своїми масштабами та панорамним видом на море, який відкривається з величезних вікон. Інтер'єр помешкання нагадує справжній палац. Особливу увагу привертають величезні кришталеві люстри, а також мармурові сходи, що ведуть на другий рівень пентхауса.

У вітальні розташований камін, який створює атмосферу затишку та комфорту. Елітні меблі виготовлені з дорогих матеріалів.

Родзинкою пентхауса є простора тераса з приголомшливим видом на море. Будинок розташований на першій лінії від моря, на вулиці Дача Ковалевського, біля Успенського монастиря.

Коментарі під відео дуже різні. В основному зазначають, що ціна дуже висока, і що за ці гроші можна купити віллу десь в Італії. Більше коментарів — у скриншотах:

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