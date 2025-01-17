Мир через силу. Прем’єр Британії розповів, як закінчити війну
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Потрібно посилити обороноздатність України, вважає британський політик
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер вважає, що мир у російсько-українській війні має бути виключно на умовах України.
Про це повідомляє "Укрінформ". Під час спільної прес-конференції зі своїм польським колегою Дональдом Туском Стармер зазначив: світ у війні має настати через силу. Це означає, що Україні потрібно й надалі надавати підтримку.
Він додав, що оборона України є ключовою на сьогодні для країн Європи.
"Цей мир має наступити на умовах України, а силу необхідно підтримувати. Тому ми співпрацюватимемо з союзниками, щоб Україна опинилася в максимально сильній позиції", — заявив Стармер.
Також Стармер звернув увагу на те, що Польща з 1 січня 2025 року є головою в Європейському Союзі. Він наголосив, що Лондон підтримує активний розвиток співпраці з Варшавою у питаннях оборонної співпраці і додав, що найближчим часом у британському Брістолі буде відкрито спільне програмне бюро. Його мета – реалізація оборонних проектів для Польщі.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія не збирається завершувати війну в Україні, якщо Київ та країни-союзники України не виконають вимог Москви. Йдеться про відмову від вступу України до НАТО, нейтральний статус і фактичне роззброєння для України, що відкриває двері для ймовірного нового російського вторгнення.