У Британії виступили проти швидкого завершення війни в Україні і пояснили чому

Росія матиме час підготуватись до нової війни, впевнені британські військові

Британські військові вважають, що швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією, яке планує ініціювати Дональд Трамп, матиме небезпечні наслідки. Про це повідомили високопоставлені представники британського військового командування під час Міжнародної конференції бронетехніки у Фарнборо.

Командувач польової армії Великої Британії, генерал-лейтенант Майк Елвісс наголосив, що припинення бойових дій дозволить Кремлю відновити збройні сили та налагодити тісніші зв'язки з так званою "віссю агресорів" — Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Про це пише The Times.

За словами командувача союзного корпусу швидкого реагування НАТО, генерал-лейтенанта Ральфа Вуддісса, російська армія постійно адаптується до бойових умов. Він підкреслив, що наступного разу збройні сили РФ будуть краще підготовлені.

Заступник начальника штабу США з операцій і розвідки в європейській штаб-квартирі НАТО, генерал-майор Метью Ван Вагенен зазначив, що Росія вже активно відновлює свій військовий потенціал. За його прогнозами, російська армія повернеться до рівня 2022 року значно швидше, ніж очікувалося.

Військові експерти НАТО також звернули увагу на суттєвий дефіцит бронетехніки в країнах Альянсу. Це пов'язано з постійними поставками озброєння Україні та скороченням фінансування протягом останніх 35 років.

Британська армія наразі інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів у модернізацію техніки. Планується закупівля 623 броньованих машин Boxer та 148 танків Challenger 3, які мають надійти на озброєння до кінця 2030 року.

Трамп заявив про намір завершити війну в Україні протягом перших 100 днів свого президентства. Союзники по НАТО висловлюють занепокоєння, що такі переговори відбуватимуться за умов слабкої позиції Києва та призведуть до втрати значних територій України.

Європейські дипломати застерігають, що Путіну не можна довіряти у питанні справедливої мирної угоди. На їхню думку, перемир'я дасть Росії можливість відновити сили для нового нападу не лише на Україну, але й для просування далі на захід.

Також раніше "Телеграф" написав, що війна в Україні може закінчитися за лічені місяці. Про те, що переговори відбудуться уже навесні, заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.