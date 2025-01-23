Буде абсолютний колапс. Чого Китай боїться більше за вільну торгівлю

США домагаються від Китаю відкриття зовнішніх ринків капіталу

Підвищення тарифів на китайські товари і можлива торгова війна США з Китаєм можуть стати лише першим кроком президента Дональда Трампа та його команди. Друге, що вони будуть хотіти від китайської адміністрації, це відкриття ринку капіталів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Дмитро Єфремов. Він пояснив, чому накопичений всередині КНР капітал має вільно входити і виходити з країни.

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Іноземний капітал має вільно переливатися через кордон і потрапляти на внутрішні китайські ринки, розміщувати у китайських банках і бути інвестованим в китайську економіку, каже політолог

— Для китайської влади це дуже небажаний сценарій, оскільки основна задача, яку реалізує КНР, це контроль за переливом капіталу. Ситуація, яка там створилася, характеризується дуже великою неефективністю. Той капітал, який накопичується фінансовими підприємствами, розподіляється серед учасників китайської економіки не в ринковий спосіб, а директивно: так як вирішує партія, — пояснює Дмитро Єфремов.

Коли за ринок приймає рішення чиновник, вони дуже часто бувають неефективними. Тому ситуація з відсотковою ставкою всередині Китаю, з боргами, дуже незбалансована.

— Якщо США доб'ються від Китаю відкриття зовнішніх ринків капіталу, то станеться відтік з Китаю дуже великих обсягів капіталу в інші регіони світу. Не торгівля небезпечна для Китаю, а саме ця фінансова лібералізація, яку будуть просувати американці. Це може спровокувати абсолютний колапс економіки і занепад Китаю як другої в світі економіки, і занурити КНР в довгострокову кризу, — робить висновок експерт.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" роль Китаю в сучасному світі.