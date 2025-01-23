Будет абсолютный коллапс. Чего Китай боится больше свободной торговли

США добиваются от Китая открытия внешних рынков капитала

Повышение тарифов на китайские товары и возможная торговая война США с Китаем могут стать первым шагом президента Дональда Трампа и его команды. Второе, что они будут хотеть от китайской администрации, это открытия рынка капиталов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов. Он объяснил, почему накопленный внутри КНР капитал должен свободно входить и выходить из страны.

Больше читайте в публикации: "США и Китай будут меряться у кого больше… влияния: выстоит ли в этом шторме Украина".

Иностранный капитал должен свободно переливаться через границу и попадать на внутренние китайские рынки, размещать в китайских банках и инвестировать в китайскую экономику, говорит политолог.

— Для китайских властей это очень нежелательный сценарий, поскольку основная задача, реализуемая КНР, это контроль за переливом капитала. Сложившаяся там ситуация характеризуется очень большой неэффективностью. Тот капитал, который накапливается финансовыми предприятиями, распределяется среди участников китайской экономики не рыночным способом, а директивно: так как решает партия, — объясняет Дмитрий Ефремов.

Когда за рынок принимает решения чиновник, они часто бывают неэффективными. Поэтому ситуация с процентной ставкой внутри Китая с долгами очень несбалансирована.

— Если США добьются от Китая открытия внешних рынков капитала, то произойдет отток из Китая больших объемов капитала в другие регионы мира. Не торговля опасна для Китая, а именно финансовая либерализация, которую будут продвигать американцы. Это может спровоцировать абсолютный коллапс экономики и упадок Китая как второй в мире экономики, и погрузить КНР в долгосрочный кризис, — заключает эксперт.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" роль Китая в современном мире.