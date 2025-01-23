Президентство Трампа змінило все? Що зараз кажуть у Європі про відправку військових в Україну

Ризики введення військ бліднуть порівняно з ризиками бездіяльності

Повернення Дональда Трампа на посаду президента США з новою силою розбурхало розмови щодо відправлення в Україну іноземних військ. Вони можуть виконувати роль миротворців, а не просто інструкторів з навчання.

Про це пише Financial Times. За словами джерел з України, розміщення від 40 000 до 50 000 іноземних військових, які діятимуть як сили безпеки на всій 1000-кілометровій лінії фронту, є реальним.

"Тим часом між європейськими союзниками тривають переговори, очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорять це питання на "неформальній зустрічі", організованій ЄС 3 лютого", — йдеться у матеріалі.

Водночас наразі не так багато і країни Європи виступають за відправку своїх військових до України. Проти цього — Польща, Німеччина і ще кілька країн.

Якщо раніше іноземні війська мали виконувати роль інструкторів чи патрулювати безпечні ділянки кордону, то переобрання Трампа змінило це. Тепер основна увага зосереджена на тому, як європейські війська можуть бути використані як миротворчі сили, а також допомагати утримувати українську армію.

В такому випадку місія мала б три цілі:

запевнити Україну в тому, що вона має підтримку Заходу;

стримати Росію від повторного нападу;

показати США, що Європа прагне гарантувати безпеку України.

Водночас Каміль Гранд, колишня старша чиновниця НАТО, яка зараз член Європейської ради з міжнародних відносин, заявила: "Сили мали б бути досить міцними, щоб не бути легкою мішенню, яку Росія могла б негайно випробувати, і достатньо великими, щоб вони не вимагали негайного підсилення і не розглядалися як кулуарне зобов’язання НАТО".

За оцінками Гранд, такі сили можуть налічувати 40 000 військових і, ймовірно, будуть сформовані в рамках спеціальної коаліції на чолі з Великою Британією, Францією та Нідерландами, а також внесків з країн Балтії та Північної Європи. При цьому роль НАТО буде навмисно зведена до мінімуму, щоб обмежити ризик ескалації з Росією.

Як зазначає видання, європейські війська будуть на боці України, проте безпосередньо на передову їх не відправлять. Тобто вони утворять "сили стабілізації" або "сили стримування", а не повністю нейтральні "миротворчі" сили. Європа навряд чи відправлятиме бійців у "гарячі точки", побоюючись ескалації конфлікту з Росією.

"Навіть якщо європейські лідери вирішать відправити війська, їхні парламенти та виборці можуть не погодитися. США також можуть відмовитися надати матеріально-технічну підтримку, яка знадобиться для операції", — йдеться у матеріалі.

За словами Стармера, ця війна стосується не лише суверенітету України. Адже якщо Росії вдасться здійснити агресію, це вплине на нас усіх. Тому ризики введення військ бліднуть порівняно з ризиками бездіяльності.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп обрав більш жорстоку позицію щодо Росії, ніж очікувалось.