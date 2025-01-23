"Скоро і Путін приповзе": у Держдумі попросили Трампа допустити Росію на ЧС-2026

Російський депутат сподівається лише на президента США

Депутат Державної думи Дмитро Свищев вважає, що новий президент США Дональд Трамп допоможе російському футболу. Збірна РФ все ще відсторонена від усіх міжнародних матчів.

Відповідний коментар Свищева наводить bookmaker-ratings.ru.

Трамп може виступити за участь Росії на чемпіонаті світу з футболу в США, якщо відносини між нашими країнами відновляться і повернеться довіра один до одного.

Американський президент здатний пролобіювати участь російських футболістів на світовій першості, але спочатку треба туди відібратись через кваліфікаційний турнір. Тобто мають бути задіяні всі структури, включаючи ФІФА та УЄФА.

Ті збірні, які зараз виступають проти матчів із російською національною командою, нікуди не подінуться і гратимуть. Інакше втратять самі можливості брати участь у змаганнях. Ми ж пам’ятаємо, як Міжнародна федерація тенісу покарала організаторів "Вімблдону"! Тож треба буде – всі підлаштовуються під рішення.

Сподіваємось на наших політиків, на наші федерації, на наш Олімпійський комітет, що ми всі разом досягнемо реабілітації нашого спорту”, – сказав Свищев.

У мережі сміються зі Свищева. Користувачі вважають, що Трамп допустить РФ на ЧС-2026, тільки якщо Путін приповзе до нього на колінах.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Збірна РФ не брала участь у жеребкуванні ЧС-2026. Турнір пройде у США, Мексиці та Канаді.