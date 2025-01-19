В ЄС також заговорили про заборону TikTok і назвали головні загрози соцмережі

У ЄС назвали соцмережу зброєю впливу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна виступив за заборону соціальної мережі TikTok у Європі після аналогічного рішення у США. За його словами, платформа є не просто соціальною мережею, а потужним інструментом впливу.

"TikTok – це не медіа, а зброя впливу", – наголосив Цахкна в інтерв'ю ERR. Він підкреслив, що додаток активно поширює дезінформацію та фейкові новини, таким чином впливаючи на демократичні процеси в різних країнах.

Особливу стурбованість естонського міністра викликає масштабний збір даних користувачів китайською платформою. "Існують обґрунтовані побоювання, що ця інформація може потрапити до китайської влади", – зазначив Цахкна.

Крім того, він попереджає про те, що зібрані TikTok дані використовуються для розвідувальної діяльності, шантажу та організації кібератак.

Міністр навів приклад Румунії, де нещодавно довелося скасувати результати першого туру президентських виборів через масштабну російську онлайн-кампанію з втручання у виборчий процес.

Раніше також "Телеграф" писав, що в Україні можуть посилити контроль за використанням української мови у мережі. Це може торкнулись YouTube та TikTok.