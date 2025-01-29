Отакої: в США федеральний суд заблокував рішення Трампа про призупинення зовнішньої допомоги

Таким чином, суд заборонив державним органам, в тому числі Державному департаменту, виконувати розпорядження Трампа

В США федеральний суддя Лорен Аліхан заблокував рішення адміністрації нового президента країни Дональда Трампа призупинити фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та грантів іноземним організаціям. Суддя заявив, що ініціатива призупинки федерального фінансування іноземної допомоги на 90 днів завдає шкоди чинним програмам підтримки та суперечить законодавству США.

Про це повідомило видання Associated Press. Зазначається, що позов подала Національна рада некомерційних організацій США. Своїм рішенням суд фактично заборонив органам державної влади США виконувати розпорядження Трампа.

У позові стверджувалося, що блокування фінансування іноземних програм незаконне та загрожує важливим соціальним і міжнародним ініціативам США. Федеральний суддя Аліхан, призначений ще за каденції 46-го президента США Джозефа Байдена, дослухався до аргументів позивачів та заборонив виконувати рішення Білого дому.

Розпорядження Аліхана надійшло буквально за кілька хвилин до того, як блокування грошей на іноземні програми допомоги мало набрати чинності. Пауза у видачі кредитів та грантів повинна була стартувати через день після того, як вийшло відповідне розпорядження державного секретаря Марко Рубіо.

"План адміністрації Трампа занурив уряд США в паніку та розгубленість і створив передумови для конституційного конфлікту щодо контролю над грошима платників податків", – сказано у матеріалі видання.

При цьому атакували ініціативу Трампа з різних напрямків. Представники Демократичної партії США заявили, що рішення Трампа "примхливе та незаконне", а президент не має права в односторонньому порядку припинити витрачати гроші, які виділив Конгрес. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс також планувала звернутися до федерального суду в Манхеттені з вимогою заблокувати рішення Трампа.

Водночас у Трампа заявляли, що рішення Білого дому не зачепить програм, які надавали пряму допомогу громадянам США (Medicare, Medicaid, Social Security та інші). Проте було призупинено фінансування для місцевих органів влади, шкіл і некомерційних організацій по всій країні – разом із припинення надання іноземної допомоги. У своїх висновках суддя Аліхан резюмував, що Трамп та його адміністрація, схоже "насправді не знають повного обсягу програм, які будуть призупинені".

Зазначимо, що замороження допомоги США Україні, розпорядження про яке президент Штатів Дональд Трамп направив Державному департаменту, дійсно не стосується двох основних програм військової допомоги нашій країні. Роз'яснення з цього приводу дав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Тим часом після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин з Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн. Зокрема у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.