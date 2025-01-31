Трамп не хоче України в НАТО і допомагати у війні з Росією, - WP

Війна України з Росією більше проблема Європи, ніж США

Президент США Дональд Трамп не хоче надавати Україні більше допомоги і не хоче, щоб країну прийняли в НАТО. Тому говорити про миротворчі війська наразі безглуздо.

Про це в авторській статті для The Washington Post пише оглядач Лі Хокстадер. На його думку, Трамп навіть не хоче вплутувати США в гарантії безпеки миру в Україні.

"Президент не бажає надсилати більше допомоги Україні, не кажучи вже про війська США; він також не хоче, щоб Україну прийняли в НАТО", — каже оглядач.

Він наголосив, що без США гарантії безпеки можна вважати не надійними, адже амбіції очільника РФ Володимира Путіна досить зрозумілі. Ба більше Трамп нібито вважає війну України та РФ проблемою Європи, у першу чергу.

"Справедливо: багато європейців вважають війну Росії в Україні екзистенційною загрозою; набагато менше американців", — каже Хокстадер.

За його словами, пропозиція Трампа у захисті українського суверенітету шляхом стримування майбутніх нападів Росії має сенс. Але спочатку треба домовитись про поринення вогню.

Нагадаємо, нещодавно Трамп порушив одну з головних передвиборчих обіцянок і в його команді наростає занепокоєння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що політолог пояснив помилку Трампа ще до переговорів з Путіним.