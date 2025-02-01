Канада, Китай, Мексика: в Білому домі повідомили, коли запрацюють анонсовані Трампом тарифи на імпорт

В день оголошення рішення щодо тарифів будуть надані усі офіційні подробиці

З 1 лютого 2025 року США запроваджують тарифи на імпорт з Канади, Китаю і Мексики, як раніше й обіцяв президент Дональд Трамп. Тарифи проти Канади та Мексики складуть 25%, проти Китаю – для початку 10%.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 31 січня. Вона заявила, що повідомлення ЗМІ щодо впровадження тарифів з 1 березня не відповідають дійсності.

"Я щойно була з президентом в Овальному кабінеті й можу підтвердити, що завтра термін до 1 лютого, встановлений Трампом у його заяві кілька тижнів тому, залишається в силі… Тарифи вводять через нелегальний фентаніл, який вони постачали та дозволили розповсюджувати в нашій країні, що призвело до загибелі десятків мільйонів американців", – сказала вона.

Додаткову інформацію Левітт надавати відмовилася. Вона запропонувала чекати 1 лютого, сказавши, що в день оголошення рішення щодо тарифів будуть надані усі офіційні подробиці.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю. Після перемоги на виборах у листопаді він також пригрозив запровадити 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики – двох найбільших торгових партнерів США.