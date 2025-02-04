Азербайджан має докази того, що Росія збила пасажирський літак

Йдеться про фрагмент ракети "Панцир-С"

Азербайджан має у своєму розпорядженні докази того, що росіяни збили пасажирський літак, який летів з Баку до Грозного наприкінці грудня. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

Зовнішній вплив був викликаний російською ракетою класу "земля-повітря". Про це високопосадовець уряду Азербайджану повідомив агентству Reuters.

"Азербайджанська сторона має у своєму розпорядженні фрагмент ракети "Панцир-С", який було вилучено з літака та ідентифіковано в ході міжнародної експертизи", — сказало джерело.

В агентстві зазначили, що це був перший випадок, коли джерело в уряді Баку заявило про наявність у нього фізичних доказів того, що Росія збила літак.

Крім того, у вівторок, 4 лютого, на сайті уряду Казахстану з’явилося повідомлення про те, що азербайджанський пасажирський літак, який зазнав катастрофи після перельоту з Росії до Казахстану, отримав зовнішні пошкодження та мав безліч отворів у фюзеляжі.

Журналісти зазначають, що попередній звіт було сформульовано обережно, і в ньому не йшлося, що саме спричинило серйозні пошкодження літака, включаючи його стабілізатори, гідравліку та системи диферента.

Але до нього увійшли фотографії, що показують, що ліва сторона хвостової частини була пробита численними отворами. Також були зображені фрагменти, описані як "сторонні металеві предмети", вилучені з лівого стабілізатора та гідравлічної системи.

Журналісти спробували отримати коментарі від російських офіційних осіб, проте поки що їм це не вдалося.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак, який летів із Баку до столиці Чечні — Грозного. Він упав в аеропорту міста Актау. Літак Embraer 190AR належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

Літак двічі чи тричі намагався сісти у Грозному, проте через туман йому це не вдавалося. У цей момент пасажири почули вибух, а хтось помітив, як обвалилася обшивка. Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, що у літака було пошкоджено двигун.