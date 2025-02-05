На тлі інтересу Трампа. У Гренландії раптово призначили загальні вибори, за що голосуватимуть

Очікується, що виборча кампанія обертатиметься навколо прагнення Гренландії до незалежності

Гренландія, яка раптово опинилася у центрі світової уваги через бажання Дональда Трампа здобути контроль над нею, проведе загальні вибори 11 березня. Голосування відбудеться майже місяць раніше передбаченого законом крайнього строку.

Про це пише The Guardian. Очікується, що майбутня виборча кампанія обертатиметься навколо прагнення Гренландії до незалежності, розвитку крихкої економіки острова та відносин із Данією та США.

"Ми переживаємо серйозні часи. Часи, які ми ніколи не переживали в нашій країні. Зараз не час для внутрішнього розділення", — заявив прем’єр-міністр автономної території Данії Муте Егеде.

При цьому наголошується, що сам Трамп ніяк не згадувався у промові Егеде.

Довідка: Данія правила островом протягом століть. Гренландія була датською колонією до 1953 року і з того часу здобула широку автономію, включаючи право проголошувати незалежність, якщо це бажання буде підкріплене результатами референдуму, хоча Копенгаген, як і раніше, відповідає за безпеку та зовнішню політику Гренландії. Острів має величезні невикористані мінеральні ресурси, але його економіка залежить від рибальства та щорічних грантів з Данії.

До речі, згідно з одним із останніх опитувань, проведеним компанією Verian на замовлення датської газети Berlingske та гренландської щоденної газети Sermitsiaq, більшість гренландців проголосували б за незалежність, якби такий референдум було проведено зараз. Близько 28% заявили, що проголосували б проти незалежності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, що зараз відбувається навколо Гренландії і чи є у Данії шанси.