Сигнал для Трампа? У Європі заговорили про розміщення військ у Гренландії

Там знаходяться багаті поклади сировини

Голова Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер вважає доцільним розміщення солдатів Євросоюзу у Гренландії. Це стало його реакцією на заяви президента США Дональда Трампа про намір придбати цю автономну територію, що входить до складу Данії.

"Це було б сильним сигналом і могло б сприяти стабільності в регіоні", — заявив австрійський генерал в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, пише Politico.

За словами головного військового чиновника Європейського Союзу, є "досконалий сенс" в тому, щоб у Гренландії перебували не лише американські сили, як це відбувається зараз, але й солдати ЄС. За його словами, це сприяло б стабільності в регіоні.

"Це буде потужним сигналом і може сприяти стабільності в регіоні. Однак, зрештою, це політичне рішення, в якому мають бути враховані багато інтересів", – резюмував Брігер.

Нагадаємо, "зазіхати" на Гренландію Трамп почав незадовго до вступу на посаду президента. За його словами, ця територія необхідна США з міркувань національної безпеки.

"Я говорю про захист вільного світу. У вас всюди китайські кораблі. У вас всюди російські кораблі", — сказав він на одній з пресконференцій.

Ще до інавгурації Трампа його союзники-республіканці подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Його підтримкою вони намагаються заручитись у Палаті представників Штатів.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп минулого тижня мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Розмова залишила данський уряд шокованим, оскільки Трамп був дуже агресивним та наполягав на тому, що Гренландія має бути американською. Фредеріксен ясно дала зрозуміти Трампу, що Гренландія не продається.