На фоне интереса Трампа. В Гренландии внезапно назначили всеобщие выборы, за что будут голосовать

Ожидается, что избирательная кампания будет вращаться вокруг стремления Гренландии к независимости

Гренландия, которая внезапно оказалась в центре мирового внимания из-за желания Дональда Трампа одержать контроль над ней, проведет всеобщие выборы 11 марта. Голосование состоится почти на месяц ранее предусмотренного законом крайнего срока.

Об этом пишет The Guardian. Ожидается, что предстоящая избирательная кампания будет вращаться вокруг стремления Гренландии к независимости, развития хрупкой экономики острова и отношений с Данией и США.

"Мы находимся в разгаре серьезного времени. Времени, которого мы никогда не переживали в нашей стране. Сейчас не время для внутреннего разделения", — заявил премьер-министр автономной территории Дании Муте Эгеде.

При этом отмечается, что сам Трамп никак не упоминался в речи Эгеде.

Для справки: Дания правила островом на протяжении столетий. Гренландия была датской колонией до 1953 года и с тех пор получила широкую автономию, включая право провозглашать независимость, если это желание будет подкреплено результатами референдума, хотя Копенгаген по-прежнему отвечает за безопасность и внешнюю политику Гренландии. Остров обладает огромными неиспользованными минеральными ресурсами, но его экономика зависит от рыболовства и ежегодных грантов из Дании.

К слову, согласно одному из последних опросов, проведенному компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландской ежедневной газеты Sermitsiaq, большинство гренландцев проголосовали бы за независимость, если бы такой референдум был проведен сейчас. Около 28% заявили, что проголосовали бы против независимости.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, что сейчас происходит вокруг Гренландии и есть ли у Дании шансы.