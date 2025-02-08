Під санкції США потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Головний прокурор МКС під санкціями США: що стало причиною?

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан опинився під санкціями США. Він став першою особою, проти якої президент Дональд Трамп застосував економічні обмеження.

Як повідомляє Reuters, відповідне рішення ухвалене в межах санкційного указу, підписаного Трампом. Згідно з ним, американські активи Каріма Хана будуть заморожені, а йому та його родині заборонено в’їзд до США.

Чому Карім Хан потрапив під санкції?

Карім Хан – це головний прокурор МКС, який веде розслідування воєнних злочинів. Саме він у березні 2022 року ініціював розгляд справи щодо воєнних злочинів Росії в Україні. Внаслідок цього у березні 2023 року було видано ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Окрім цього, у травні 2024 року Карім Хан звернувся до суду із запитом на ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

Реакція США та подальші дії

Санкції були введені відповідно до нового указу Трампа, хоча сам документ поки що не опублікований. Міністр фінансів Скотт Бессент у співпраці з держсекретарем Марко Рубіо має упродовж 60 днів підготувати список осіб, які також можуть потрапити під санкції.

Рішення США щодо обмежень для головного прокурора МКС викликало бурхливу міжнародну реакцію, адже ця інституція займається розслідуванням найтяжчих злочинів – воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

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