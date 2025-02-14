Трамп віддав наказ про впровадження "взаємних тарифів" у торгівлі: чи потрапляє під них Україна

Впровадження "взаємних тарифів" поширюється на всі країни світу, але за однієї умови

Президент США Дональд Трамп 13 лютого підписав меморандум про так звані "взаємні тарифи", які поширюються на всі країни, з якими у Сполучених Штатів є торгівельні відносини. Радники Трампа тепер зобов'язані розрахувати нові тарифи для американських торгових партнерів, а рішення може завдати важкого удару світовій системі торгівлі та спровокувати серію торгівельних воєн найближчим часом.

Про це повідомляє The New York Times. Система "взаємних тарифів" передбачає, що у випадку, коли країна стягує з США плату, США відповідають на це тим самим та в тому ж обсязі. Під це поняття підпадають існуючи мита інших країн на товари з США, додаткові податки, субсидії, валютні курси та інші економічні моменти, які Трамп вважає несправедливими.

Кандидат на посаду міністра торгівлі США Говард Латнік та торгівельний представник США Джеймісон Грір найближчим часом спільно з радниками Трампа розроблять відповідні розрахунки тарифів. Тим часом експерти кажуть, що цей перегляд тарифів – наймасштабніша зміна торгівельної політики США за останні 75 років, яка спровокує численні торгівельні війни та економічний безлад. Особливий вплив рішення може мати на Китай, Індію, Японію та Європейський Союз – у них величезний торгівельний баланс з США.

Радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що система ПДВ в Європейському Союзі нібито є "показовим прикладом" несправедливого ставлення до американського бізнесу. Вона, мовляв, дозволяє ЄС експортувати до США більше, ніж імпортувати звідти. Проте схоже, що попри пропозицію США про переговори щодо рівня нових тарифів, Трампа чекає розчарування: інші держави з ймовірністю майже 100% введуть аналогічні заходи проти Сполучених Штатів.

"Ці тарифні пропозиції рівнозначні оголошенню тотальної торгівельної війни практично проти всіх основних торгівельних партнерів США. Приголомшливо і розчаровує те, що країна, яка була провідним прихильником вільної торгівлі, зараз бере участь у прямому нападі на правила і принципи, що лежать в основі цієї системи", – сказав виданню Есвар Прасад, професор торгівельної політики в Корнельському університеті.

При цьому Україна попадає під нову американську тарифну політику принаймні двічі. В США немає такого поняття, як ПДВ, але є поняття "податок з продажів", який складає в середньому 15%. Україна має ПДВ у 20% (це більше американського показника) та програми на кшталт "Національного кешбека", які підтримують національного виробника.

Зазначимо, що до цього Трамп 10 лютого підписав указ про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію в США без будь-яких винятків та виключень. Нові тарифи почнуть діяти вже з 4 березня.

Тепер Україна може втратити понад половину свого експорту сталі. Для Києва дії Білого дому стали справжнім ударом, оскільки винятків Трамп не зробив, а тим часом майже 58% українського загального експорту складає саме метал та металеві вироби, які надходять до США.