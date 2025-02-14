Трамп отдал приказ о введении "взаимных тарифов" в торговле: попадает ли под них Украина

Внедрение "взаимных тарифов" распространяется на все страны мира, но при одном условии

Президент США Дональд Трамп 13 февраля подписал меморандум о так называемых "взаимных тарифах", которые распространяются на все страны, с которыми у Соединенных Штатов есть торговые отношения. Советники Трампа теперь обязаны рассчитать новые тарифы для американских торговых партнеров, а решение может нанести тяжелый удар мировой системе торговли и спровоцировать серию торговых войн в ближайшее время.

Об этом сообщает The New York Times. Система "взаимных тарифов" предполагает, что в случае, когда страна взимает с США плату, США отвечают на это тем же и в том же объеме. Под это понятие подпадают существующие пошлины других стран на товары из США, дополнительные налоги, субсидии, валютные курсы и другие экономические моменты, которые Трамп считает несправедливыми.

Кандидат на должность министра торговли США Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир в ближайшее время совместно с советниками Трампа разработают соответствующие расчеты тарифов. Между тем эксперты говорят, что этот пересмотр тарифов – самая масштабная смена торговой политики США за последние 75 лет, которая спровоцирует многочисленные торговые войны и экономические беспорядки. Особое влияние решение может оказать на Китай, Индию, Японию и Европейский Союз – у них огромный торговый баланс с США.

Советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что система НДС в Европейском Союзе якобы является "показательным примером" несправедливого отношения к американскому бизнесу. Она-де позволяет ЕС экспортировать в США больше, чем импортировать оттуда. Однако похоже, что, несмотря на предложение США о переговорах об уровне новых тарифов, Трампа ждет разочарование: другие государства с вероятностью почти 100% введут аналогичные меры против Соединенных Штатов.

"Эти тарифные предложения равнозначны объявления тотальной торговой войны практически против всех основных торговых партнеров США. Потрясающе и разочаровывает то, что страна, которая была ведущим сторонником свободной торговли, сейчас участвует в прямом нападении на правила и принципы, лежащие в основе этой системы", – сказал изданию Эсвар Прасад, профессор торговой политики в Корнельском университете.

При этом Украина подпадает под новую американскую тарифную политику по крайней мере дважды. В США нет такого понятия как НДС, но есть понятие "налог с продаж", который составляет в среднем 15%. Украина имеет НДС в 20% (это больше американского показателя) и программы типа "Национального кэшбека", которые поддерживают национального производителя.

Отметим, что ранее Трамп 10 февраля подписал указ о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений и исключений. Новые тарифы начнут действовать с 4 марта.

Теперь Украина может потерять более половины своего экспорта стали. Для Киева действия Белого дома стали настоящим ударом, поскольку исключений Трамп не сделал, а между тем почти 58% украинского общего экспорта составляет именно металл и металлические изделия, поступающие в США.